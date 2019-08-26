Трамп рассматривал возможность останавливать ураганы ядерным оружием

Новости мира:Чтобы остановить мощные ураганы которые надвигаются на территорию США Дональд Трамп предлагал бомбить их ядерным оружием.

Президент США Дональд Трамп предлагал высокопоставленным чиновникам cферы безопасности рассмотреть возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, которые могут обрушиться на США.

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информированные источники, которые слышали частные замечания Трампа.

Так, на одном из совещаний в Белом доме, посвященном угрозе урагана, Трамп заявил: «Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их? Они начинают формироваться у берегов Африки, и тогда двигаются через Атлантику, и тут мы сбросим бомбу в центр шторма и развеем его. Почему мы не можем сделать так?». Трамп также заявил, что правительство могло бы предотвратить так множество ураганов, которые ранее наносили ущерб США. По словам источника, участники совещания были поражены, в зале повисла тишина. Тем не менее, кто-то пообещал президенту, что этот вариант будет рассмотрен.

Отмечается, что Трамп возвращался к идее бомбардировки ураганов и в дальнейшем, в разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. Источники сообщают, что эта идея Трампа, которую он озвучил в первый год своего президентства, никогда не прорабатывалась на уровне официальных процессов. Отмечается, что автором этой идеи не является президент США.

Концепция такой борьбы с ураганами рассматривалась учеными во времена президента Эйзенхауэра, в середине ХХ века. В конечном итоге специалисты признали ее неэффективной и опасной. В октябре прошлого года Трамп признал, что глобальное изменение климата – это не выдумка.