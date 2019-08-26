Трамп продолжает продвигать идею возвращения России в G7

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7 и работы над этим ведутся.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что работа над присоединением России к странам "Большой семерки" (G7) продолжается, но ни одно решение не принималось. Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, об этом Трамп заявил перед двусторонней встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G7 во французском городе Биарриц.

"Я думаю, что эта работа продолжается. У нас есть несколько людей, которые хотят видеть возвращение России", - заявил Трамп, но не уточнил, о ком именно ведет речь. При этом, по мнению Трампа, возвращение России "даст преимущества многим делам в мире". "Я думаю, что это было бы позитивом. Другие люди соглашаются со мной. И это то, о чем мы говорим", - подчеркнул Трамп. В то же время он сказал, что не знает, удастся ли на саммите G7 принять какое-то решение, но обсуждение по России состоялось.

Также он добавил, что некоторые люди не всегда соглашаются. Отдельно президент США заявил, что до этого момента ни одно решение не принималось, а происходило только обсуждение. Кроме того, отвечая на вопрос, как он ожидает преодолеть разногласия по вопросу возвращения России в G7, Трамп заявил: "Я не думаю, что мы собираемся - возможно, нет. Возможно, мы это оставим так, как есть". В 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из "Большой восьмерки" – группы высокоразвитых стран мира, в которую в данный момент входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что "бесспорно" поддержал бы возвращение России в группу. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из "Большой восьмерки" не устранены, поэтому говорить о возврате к данному формату преждевременно. 25 июля дипломатические источники сообщили, что на саммите во Франции лидеры стран G7 решили, что возвращать Россию в группу слишком рано.