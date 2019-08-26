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Трамп: Китай заинтересован в новой сделке

Трамп: Китай заинтересован в новой сделке
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в заключении нового торгового соглашения.

Власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg.

По словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров. Заявления были сделаны в рамках саммита G7 в Биаррице.

Фьючерсы на американские фондовые индексы после заявления Трампа перешли от падения к умеренному росту. Цены на золото, считающееся защитным активом, наоборот, нивелировали подъем и начали снижаться.

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23 августа президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

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Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

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Китай, США, Дональд Трамп, G7.
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