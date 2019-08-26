G7 обсуждают Иран и проблемы в мировой экономике

Новости мира:Встреча лидеров подходит к концу, ее лидеры обсуждают визит посла Ирана и проблемы мировой экономики.

Лидеры стран G7 завершают саммит, где царит напряженность из-за торговой политики США и неожиданного визита главного дипломата Ирана.

Об этом сообщает АР.

Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон завершат трехдневный саммит общей пресс-конференцией в понедельник.

Но сначала лидеры Группы семи богатых демократий - США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия - проводят ряд встреч по вопросам изменения климата, цифровых преобразований, проблем мировой экономики.

Макрон пригласил на саммит иранского министра иностранных дел, надеясь добиться прорыва в мировой напряженности из-за ядерной программы Ирана.

По данным СМИ, во время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.