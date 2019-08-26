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Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за РФ

Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за РФ
04:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп настаивая на возвращении России в G7 поссорился со своими коллегами.

Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники.

По информации издания, конфликт произошел вечером в субботу, 24 августа, во время ужина на официальном открытии саммита.По данным источников, Трамп настаивал на том, что Россию следует вернуть в G7, но из всех находящихся за столом лидеров G7 его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку.

В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Какие страны поддержали идею возвращения России в G7

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше.Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", - рассказал европейский дипломат.

Трамп, в свою очередь, настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, Сирии и КНДР необходимо присутствие России.

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Россия, РФ, Дональд Трамп, G7, Большая семерка.
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