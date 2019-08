Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендром Моди.

Об этом глава Белого дома США сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Только что завершили отличную встречу с моим другом премьер-министром Индии Нарендой Моди на Саммите "Большой семерке" в Биаррице, Франции!", - написал Трамп.

Just wrapped up a great meeting with my friend Prime Minister @NarendraModi of India at the #G7Summit in Biarritz, France! pic.twitter.com/q0NOnEcjFO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019