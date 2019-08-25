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Какие страны поддержали идею возвращения России в G7

Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Макрон убеждает Трампа "нести в массы" идею возвращения России в G7.

Лидеры США, Франции и Италии выступили "за" возвращение России в "Большую семерку", а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражают против таких планов.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин в Twitter.

"По моей информации, на вчерашний ужин (премьер-министр Великобритании Борис - ред.) Джонсон, (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель и (премьер-министр Канады Джастин - ред.) Трюдо выступили против возвращения России в Группу семи, в то время как (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон поддержал эту идею", - написал журналист.

Рогин сообщил, что Италия также выразила поддержку возвращению России в "Большую семерку".

"Макрон более настойчиво продвигает эту идею в частных разговорах. Создается впечатление, что он убеждает Трампа быть публичным лицом этого шага", - добавил он.

Американский журналист также рассказал, что "премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что прогресса по украинскому вопросу нет, и напомнил об отношениях России и Китая".

США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник, 20 августа, договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году. Правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как "гости".

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить как гостя украинского лидера. А восстановление участия России - недопустимо.

Сейчас членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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Все по теме:

Италия, Ангела Меркель, США, Франция, Саммит, Россия, РФ, Борис Джонсон, Дональд Туск, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, G7, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Джузеппе Конте.
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