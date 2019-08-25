Какие страны поддержали идею возвращения России в G7

Новости мира:Макрон убеждает Трампа "нести в массы" идею возвращения России в G7.

Лидеры США, Франции и Италии выступили "за" возвращение России в "Большую семерку", а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражают против таких планов.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин в Twitter.

"По моей информации, на вчерашний ужин (премьер-министр Великобритании Борис - ред.) Джонсон, (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель и (премьер-министр Канады Джастин - ред.) Трюдо выступили против возвращения России в Группу семи, в то время как (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон поддержал эту идею", - написал журналист.

As I just said on @CNN @NewDay, my reporting is that Johnson, Merkel and Trudeau argued against readmitting Russia to the @G7 at dinner last night, while Macron expressed support for the move. #G7 #G7Summit #G7Biarrirz — Josh Rogin (@joshrogin) August 25, 2019

Рогин сообщил, что Италия также выразила поддержку возвращению России в "Большую семерку".

"Макрон более настойчиво продвигает эту идею в частных разговорах. Создается впечатление, что он убеждает Трампа быть публичным лицом этого шага", - добавил он.

Американский журналист также рассказал, что "премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что прогресса по украинскому вопросу нет, и напомнил об отношениях России и Китая".

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник, 20 августа, договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году. Правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как "гости".

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить как гостя украинского лидера. А восстановление участия России - недопустимо.

Сейчас членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.