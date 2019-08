Какие страны поддержали идею возвращения России в G7

Лидеры США, Франции и Италии выступили "за" возвращение России в "Большую семерку", а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражают против таких планов.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин в Twitter.

"По моей информации, на вчерашний ужин (премьер-министр Великобритании Борис - ред.) Джонсон, (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель и (премьер-министр Канады Джастин - ред.) Трюдо выступили против возвращения России в Группу семи, в то время как (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон поддержал эту идею", - написал журналист.

As I just said on @CNN @NewDay, my reporting is that Johnson, Merkel and Trudeau argued against readmitting Russia to the @G7 at dinner last night, while Macron expressed support for the move. #G7 #G7Summit #G7Biarrirz

