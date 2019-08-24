Туск хочет пригласить Зеленского на встречу с лидерами G7

Новости Украины:Дональд Туск хочет организовать встречу лидеров G7 с Владимиром Зеленским.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что на саммите ”Большой семерки” попытается убедить лидеров стран G7 (США, Великобритании, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии) пригласить на следующую встречу группы президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции во французском городе Биарриц перед началом саммита лидеров стран ”Большой семерки”, который состоится 24-26 августа.

”Сегодня я попробую убедить моих собеседников, что лучше будет пригласить Украину как гостя, конечно, на следующей встрече G7, чтобы услышать мнение нового президента”, - отметил Туск.

По словам президента Евросовета, Зеленский очень заинтересован в участии во встрече с лидерами стран G7.

”Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, он будет очень заинтересован”, - сказал Туск.

Как сообщалось ранее, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G8. Формат ”Большой восьмерки” в 2014 году был трансформирован в ”Большую семерку” из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе.

Германия и Великобритания выступили против.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение РФ в G7 возможно после урегулирования кризиса в Украине.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Зеленского ”бессмысленным набором букв” и пообещала ”по-братски” помочь.

Затем в Администрации президента США заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату ”Большой восьмерки”.