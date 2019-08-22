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Четверг, 22.08.2019
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
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Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"

Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
01:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Зеленский выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

Об этом написал Зеленский в ночь на четверг на своей странице в Фейсбук.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что единственной предпосылкой возможного возвращения России в клуб стран "Большой восьмерки" является полное восстановление территориальной целостности Украины.

Участие РФ в клубе развитых стран мира, что до 2014 года собирался в формате G8, прекратили в ответ на аннексию Крыма. С тех пор клуб вернулся к предыдущему формату - G7.

Трамп настроен вернуть Россию в G8

Членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Политзаключенные, G8, Владимир Зеленский, G7, Оккупированный Крым.
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