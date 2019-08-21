Трамп настроен вернуть Россию в G8

Новости мира:Президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен вернуть Россию в G8.

Президент США Дональд Трамп в среду повторил мнение, что он считает полезным возвращение России в формат G8.

"Я думаю, было бы хорошей вещью, если бы Россия была бы там (в G8)", - цитирует слова президента пресс-пул Белого дома.

При этом Трамп вновь заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин своей политикой "переиграл" президента США Барака Обаму.

Накануне Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Впоследствии журналист CNN Кайли Атвуд сообщила в твиттере, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году.

"Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился, сказал источник", - написала Атвуд.

По словам источника Атвуд в администрации президента, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения Путина на ближайшем саммите G7.