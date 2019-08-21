Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию

Новости Украины:Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал возможное возвращение России к G7.

Приглашение России на саммит стран “Большой семерки” несмотря на все ее преступления, разрушит систему коллективной безопасности и легализует пересмотр политических границ после Второй мировой войны.

Об этом на своей странице Facebook отметил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Приглашение РФ присоединиться в следующем году к участию в саммите стран "Большой семерки", о чем, как сообщают СМИ, говорили президенты США и Франции, станет мощным фактором реабилитации и поддержки российской агрессии ... Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнание и просмотр политых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ", - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что несмотря на отстранение РФ от участия в саммитах стран "Большой семерки", введение санкций и осужденияедействий РФ ведущими странами мира, никаких положительных изменений в агрессивной политике России не произошло. Напротив, усиливается милитаризация аннексированного Крыма, на востоке Украины льется кровь и продолжается оккупация части Донбасса, подчеркивает политик.

Он призвал ведущих политиков мира "не становиться соучастниками кровавых преступлений путинского режима".

Как известно, французский и американский президенты в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году.