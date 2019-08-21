Скачать
Среда, 21.08.2019
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Google научилась отслеживать движение рук в режиме реального времени
Google может отслеживать движение рук в режиме реального времени

Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию

Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал возможное возвращение России к G7.

Приглашение России на саммит стран “Большой семерки” несмотря на все ее преступления, разрушит систему коллективной безопасности и легализует пересмотр политических границ после Второй мировой войны.

Об этом на своей странице Facebook отметил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. 

"Приглашение РФ присоединиться в следующем году к участию в саммите стран "Большой семерки", о чем, как сообщают СМИ, говорили президенты США и Франции, станет мощным фактором реабилитации и поддержки российской агрессии ... Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнание и просмотр политых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ", - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что несмотря на отстранение РФ от участия в саммитах стран "Большой семерки", введение санкций и осужденияедействий РФ ведущими странами мира, никаких положительных изменений в агрессивной политике России не произошло. Напротив, усиливается милитаризация аннексированного Крыма, на востоке Украины льется кровь и продолжается оккупация части Донбасса, подчеркивает политик.

Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг

Он призвал ведущих политиков мира "не становиться соучастниками кровавых преступлений путинского режима".

Как известно, французский и американский президенты в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Турчинов, СНБО, Новости Украины, G8, G7, Большая семерка, Внешняя политика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь