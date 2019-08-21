Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8

Новости Украины:Владимир Гройсман назвал единственную предпосылку для возвращения России в G8.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что единственной предпосылкой возможного возвращения России в клуб стран "Большой восьмерки" является полное восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", сообщается на Правительственном портале.

"Если Россия хочет вернуться в клуб развитых демократических стран, надо пересматривать свою политику. Сейчас Россия не сделала ничего для того, чтобы вернуться в этот клуб. Пусть Россия забирает свои войска с Донбасса и Крыма, восстанавливает наш суверенитет, и тогда вопрос будет решен", - сказал Гройсман.

Но сейчас, по его убеждению, нет оснований создавать у России ощущение, что ей забудут те преступления против человечества, которые она совершала и совершает на территории Украины.

Как сообщалось, американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Россию в 2014 году исключили из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Позже правительство Германии высказалось против возвращения России в число государств "Большой семерки".

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал возможное возвращение России к G7.