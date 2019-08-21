Германия против возвращения России в формат G8

Новости мира:Правительство Германии высказалось против возвращения России в число государств "Большой семерки".

Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой семерки".

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира за аннексию Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать большее вовлечение России.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".