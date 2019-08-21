Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы

Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8

Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
13:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президенты Франции и США обсудили возможное возвращение РФ в состав G8 в следующем году.

Франция связывает возможность возвращения к формату G8 и приглашения России к участию в саммите наиболее развитых экономик мира в следующем году с развитием ситуации в Украине.

Об этом сообщила французская редакция агентства Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Мы приняли к сведению тот факт, что американцы (которые будут председательствовать в G7 в 2020 году после Франции. - Ред.) хотят реинтегрировать россиян в следующем году", - сказал источник на следующий день после телефонного разговора президентов США и Франции, в ходе которого, по данным СМИ, они договорились вернуть Россию в следующем году.

"Украинский вопрос имеет решающее значение", сказал источник, добавив, что нынешний контекст "может способствовать прогрессу".

Новый посол Франции: Париж поддерживает Украину

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились обсудить Украину на первой сессии саммита G7, который начнется в субботу во французском городе Биарриц, добавил источник.

Россию выгнали из группы государств за аннексию украинского Крыма в 2014 году. В настоящее время в группу входят Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада и США.

Россия предложила увеличить формат G7 до G10

Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может оказаться за столом переговоров в следующем году.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависят от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Франция, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, G8, G7, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Молдовы созывает совбез
Президент Молдовы созывает совбез
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь