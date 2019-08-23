Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
Макрон: Франция остается рядом с Украиной
Макрон: Франция остается рядом с Украиной
"В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ
Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ в праздник
Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020
Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020

Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом

Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
21:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский ожидает продолжения финансовой поддержки и курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка запланированные в Украине реформы и дальнейшее сотрудничество.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

Так, Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, которые запланированы в реформировании страны. "Мы - другая команда. У нас совершенно нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу новосозданный Антикоррупционный суд. Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства, добавили в пресс-службе.

Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали

"Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Владимир Зеленский, Дэвид Мелпас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
05 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День государственного флага: в городах Украины провели праздничные флешмобы
В городах Украины провели праздничные флешмобы
Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу
Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу
Трюдо и Помпео встретились: о чем говорили
Трюдо и Помпео встретились: о чем говорили
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
Поздравления с Днем Независимости Украины 2019: проза, стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь