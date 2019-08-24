Трюдо жестко высказался касательно возможного возвращения России в G7

Новости мира:Канада выступает решительно против возможного возвращения России в состав Большой семерки (G7).

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, которая состоялась в четверг.

“Премьер-министр Трюдо выразил свое твердое убеждение, что G7 - это площадка, участники которого должны разделять общие ценности, такие как: уважение к демократии и международному праву. Премьер-министр подтвердил несогласие Канады с возвращением России в G7, пока РФ не прекратит агрессию в Крыму и на Донбассе”, - отметили в офисе премьер-министра Канады.

В ведомстве добавили, что двое лидеров также обсудили саммит лидеров стран-членов Большой семерки и “согласились относительно важности привлечения международного сообщества, в том числе G7, к поддержке Украины в становлении как стабильного, демократического и успешного государства”.

Напомним: по информации CNN Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в «Большую семерку» уже в следующем году. Однако, правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения.

Сейчас членами Большой семерки США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года. В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биарриц.