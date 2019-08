Страны G7 помогут Бразилии с тушением лесных пожаров в Амазонии

Лидеры стран "Группы семи" договорились предоставить Бразилии логистическую и финансовую помощь в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонки.

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, такое решение лидеры развитых стран приняли на саммите в Биарритце.

По словам Макрона, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты предоставят на борьбу с пожарами 22 млн долларов, средства будут выделены "немедленно".

Как отметил Макрон, Париж также готов немедленно отправить на гашение пожаров военнослужащих.

Он добавил, что страны "Группы семи" поддержат более широкую инициативу для защиты региона Амазонки, которую представят на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2019 года.

Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии возникли в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

Aerial footage shows the world's largest rainforest in flames. Brazil's Amazon is known as "the planet's lungs" for producing about 20 percent of the world's oxygen. This inferno threatens the rainforest ecosystem and also affects the entire globe. https://t.co/3Y8x3Le5A6 pic.twitter.com/HgmKTatVzp

— CNN (@CNN) August 26, 2019