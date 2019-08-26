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Страны G7 помогут Бразилии с тушением лесных пожаров в Амазонии

Страны G7 помогут Бразилии с тушением лесных пожаров в Амазонии
18:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Лидеры стран "Группы семи" договорились выделить 22 млн долларов на борьбу с пожарами в тропических лесах Амазонки.

Лидеры стран "Группы семи" договорились предоставить Бразилии логистическую и финансовую помощь в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонки.

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, такое решение лидеры развитых стран приняли на саммите в Биарритце.

По словам Макрона, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты предоставят на борьбу с пожарами 22 млн долларов, средства будут выделены "немедленно".

Как отметил Макрон, Париж также готов немедленно отправить на гашение пожаров военнослужащих.

Он добавил, что страны "Группы семи" поддержат более широкую инициативу для защиты региона Амазонки, которую представят на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2019 года.

Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии возникли в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

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Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направленная против защитников окружающей среды риторика и бездействие привели к обезлесению Амазонки.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под сомнение эти заключения.

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Германия, Италия, Бразилия, США, Франция, Великобритания, Япония, Канада, Лесные пожары, Амазонка, Амазония, Стихийное бедствие, G7, Эммануэль Макрон.
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