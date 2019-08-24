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Лесные пожары в Амазонии могут лишить Бразилию соглашения с ЕС

Лесные пожары в Амазонии могут лишить Бразилию соглашения с ЕС
17:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Туск говорит, что в ЕС выступают за соглашение с Бразилией, однако пожары могут все изменить.

Президент Европейского Совета Дональд Туск грозит Бразилии замораживанием соглашения о свободной торговле через пренебрежение проблемой лесных пожаров, опустошающих тропические леса Амазонии.

"Горящий дождь Амазонии стал еще одним удручающим знаком нашего времени. Мы, конечно, выступаем за соглашение между ЕС и Меркосур, которая также касается защиты климата и окружающей среды, но трудно представить гармоничный процесс ратификации европейскими странами до тех пор, пока правительство Бразилии позволит уничтожить зеленые легкие планеты Земля. Речь идет о нашем "быть или не быть", - отмечает Туск.

Вместе с тем он отмечает, что ЕС готов предложить Бразилии финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Напомним, ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару взамен обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

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Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения "Меркосур" экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 000 тонн, которая будет облагаться низкому тарифу 7,5%.

Ранее правительства Франции и Ирландии уже выступили за откладывания голосования о свободной торговле с блоком Меркосур (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла) вплоть до решения проблемы пожаров.

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Бразилия, ЕС, Лесные пожары, Амазония.
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