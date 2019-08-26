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G7 ищет варианты тушения пожаров в Амазонии

G7 ищет варианты тушения пожаров в Амазонии
13:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:”Большая семерка” готовит соглашение о помощи в борьбе с пожарами в Амазонии.

Международные лидеры, собравшиеся на саммите G7 во Франции, готовят соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Как сообщает ”ВВС Украина”, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, все лидеры ”договорились о том, чтобы как можно скорее помочь странам, пострадавшим от пожаров”.

”Наши команды контактируют со всеми странами Амазонии, чтобы мы могли доработать некоторые очень конкретные обязательства, связанные с техническими ресурсами и финансированием”, - добавил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты тропических лесов Амазонии.

Встреча лидеров США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады продолжается в приморском французском городе Биарриц на фоне международной напряженности по поводу беспрецедентных пожаров в Бразилии.

Ранее Макрон назвал пожары ”международным кризисом” и настаивал на том, чтобы они должны быть приоритетом на саммите G7 в эти выходные.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в антиэкологической риторике и отсутствии действий относительно незаконной вырубки лесов.

Серьезность пожаров и неадекватная реакция правительства Бразилии вызвали протесты в стране и во всем мире.

Президент Совета ЕС Дональд Туск признал, что трудно представить, что блок ратифицирует долгожданное соглашение ЕС - Меркосур, знаковое торговое соглашение со странами Южной Америки, в то время как Бразилия не может укротить пожар.

Президент Болсонару ранее критиковал реакцию иностранных правительств и обвинял их во вмешательстве в национальный суверенитет Бразилии.

G7 обсуждают Иран и проблемы в мировой экономике

Он настаивал, что лесные пожары ”существуют во всем мире”, и заявил, что они ”не могут служить поводом для возможных международных санкций”.

Лесные пожары часто случаются в Бразилии в сухой сезон, но спутниковые данные, опубликованные Национальным институтом космических исследований Бразилии, показали, что в этом году они увеличились на 85%.

В Амазонии находятся крупнейшие тропические леса в мире, которые сохраняют жизненно важные запасы углерода, замедляют темпы глобального потепления. Эти леса охватывают ряд стран, но большая их часть находится в Бразилии.

Этот тропический лес называют ”легкими мира” за его роль в поглощении углекислого газа и выработке кислорода.

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Бразилия, Пожар, Амазония, G7.
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