Меркель готовит саммит "нормандской четверки"

Новости мира:Ангела Меркель заявила о планах провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.

Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает "ТАСС".

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.

Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.

В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки". Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа".