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Пристайко рассказал, о чем говорили на встрече в "Нормандском формате"

Пристайко рассказал, о чем говорили на встрече в "Нормандском формате"
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Берлине 2 сентября состоялась встреча в "Нормандском формате".

На встрече в «Нормандском формате» на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который выступал именно в роли советника президента, украинским журналистам по завершении почти 8-часовых переговоров.

Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.

Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

«Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения», - сказал Пристайко.

Для этого надо сделать известные шаги: прекратить стрелять, подождать 7 дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить - отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги. Эта процедура прописана, но все это время она не соблюдалась, отметил министр. Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской вместо всех 3 участков, начать восстанавливать там мост.

О дате саммита квартета пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос в соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о «Дорожной карте» выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита в осени 2016 года.

Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине

«К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку «Дорожной карты», не оправдались», - констатировал Пристайко. Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерен "завершить войну как можно скорее".

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Берлин, Встреча, Вадим Пристайко, Нормандский формат, Встреча в Берлине.
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