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Пристайко рассказал, как Зеленский будет завершать войну на Донбассе

Пристайко рассказал, как Зеленский будет завершать войну на Донбассе
08:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:По итогам длительных переговоров по "нормандскому формату" глава МИД Украины рассказал, как власть Зеленского будет завершать войну на Донбассе.

Президент Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее, при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после практически 8-часовых переговоров в "Нормандском формате" на уровне политических советников, которые состоялась в понедельник в Берлине, сообщает корреспондент.

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", - сказал дипломат.

По его словам, во время встречи были обсуждены шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата. При этом, по утверждению Пристайко, на какие неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

"Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко.

Пристайко рассказал, о чем говорили на встрече в "Нормандском формате"

Глава МИД отметил, что если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено, и "мы бы сейчас не были на этом этапе". Но Украина как государство ответственное, все еще выполняет эти решения, которые были достигнуть лидерами в 2014 году.

"Мы хотим завершить эту войну и Президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат", - сказал Пристайко.

Со своей стороны он повторил то, что заявил недавно депутатам Верховной Рады: "война продолжает серьезно сдерживать нас. Она убивает наших людей, 14 тыс. человек погибло и миллионы находятся за пределами своих домов; у нас украдено как минимум 20% нашего потенциала, 7% территории. Мы должны решать этот вопрос. Это не означает, что мы решим это завтра. Президент Зеленский дал время, для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года".

Если Украина не сможет использовать Нормандский формат, она будет искать другие возможности, подчеркнул дипломат.

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Донбасс, МИД Украины, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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