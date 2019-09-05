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Зеленский и Меркель договорились о саммите в "нормандском формате"

Зеленский и Меркель договорились о саммите в "нормандском формате"
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма", – сказано в сообщении, обнародованном в среду вечером.

В информации подчеркивается, что Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Он также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

В Берлине не сумели договориться по "нормандскому формату"

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. "Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", – подчеркнули в ОПУ.

Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на междуародной арене.

Ранее о телефонном разговоре Зеленского и Меркель сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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Ангела Меркель, Саммит, Президент Украины, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Офис Президента.
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