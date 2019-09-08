Подготовка к "Нормандскому саммиту": Путин поговорил с Макроном

Новости мира:Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече "нормандской четверки".

Президент РФ Владимир Путин ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе разговора Путин "отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".

"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении.

В Москве также акцентировали внимание на безальтернативности минского "Комплекса мер" как основы урегулирования "внутриукраинского конфликта", а также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

По сообщению Кремля, лидеры стран дали позитивную оценку обмену удерживаемых между РФ и Украиной 7 сентября "как важной гуманитарной акции", выразив надежду, что это "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".