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Подготовка к "Нормандскому саммиту": Путин поговорил с Макроном

Подготовка к "Нормандскому саммиту": Путин поговорил с Макроном
21:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече "нормандской четверки".

Президент РФ Владимир Путин ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе разговора Путин "отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".

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"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении.

В Москве также акцентировали внимание на безальтернативности минского "Комплекса мер" как основы урегулирования "внутриукраинского конфликта", а также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

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По сообщению Кремля, лидеры стран дали позитивную оценку обмену удерживаемых между РФ и Украиной 7 сентября "как важной гуманитарной акции", выразив надежду, что это "будет способствовать нормализации российско-украинских отношений".

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Франция, Россия, Владимир Путин, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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