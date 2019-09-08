Грузия тоже не признала "выборы" в оккупированном Крыму

Новости мира:Грузия присоединилась к странам, которые не признают "выборы" в оккупированном Крыму.

Грузия не поддерживает "местные выборы", которые сегодня проходят в оккупированных Крыму и Севастополе, и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии в Twitter, передает УНН.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемых местных выборов в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в постами поддержки Украины Литвой и Латвией российское представительство уже успело написать: "Сегодняшние выборы являются результатом референдума (2014 года - ред.). Референдум проводился в соответствии с международным правом, в частности Устава ООН. Как член ООН вы должны уважать этот документ и, соответственно, результаты крымского референдума".

Напомним, в России проходит единый день голосования.

В свою очередь, МИД Украины призвало усилить международное давление на Россию из-за "выборов" в оккупированном Крыму.