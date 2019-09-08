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В России говорят, что не получали от Нидерландов запроса на экстрадицию Цемаха

В России говорят, что не получали от Нидерландов запроса на экстрадицию Цемаха
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Посольство РФ в Нидерландах не получало просьб об экстрадиции Цемаха.

Власти Нидерландов не обращались к посольству РФ по вопросу об экстрадиции гражданина Украины Владимира Цемаха - фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", заявили в российском диппредставительстве.

"Посольство не получило никакой просьбы от голландской стороны относительно экстрадиции Владимира Цемаха", - говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах, опубликованном в твиттере.

Ранее появилась информация о том, что генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу сбитого самолета рейса МН17 подозреваемого Цемаха.

Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - сообщил накануне нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.

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Россия, Нидерланды, MH17, Владимир Цемах.
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