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Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России

Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Родственники погибших в катастрофе MH17 считают, что РФ будет держать Цемаха подальше от следствия и суда.

Член правления фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг разочарован передачей боевика "ДНР" Владимира Цемаха России.

Об этом он сообщил корреспонденту Укринформа в Гааге.

"Мы (родственники жертв трагедии — ред.) очень недовольны передачей Цемаха из Украины в Россию. Этого не должно было случиться, потому что Цемах — подозреваемый в деле MH17. Мы понимаем, что перед Украиной была очень сложная дилемма. Роль России, конечно, хуже. Цемах — не россиянин. Получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы (JIT) и судебного рассмотрения", - сказал он.

По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН №2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

"Это больше, чем отсутствие сотрудничества в расследовании. Это сознательное противостояние следствию. Таким образом, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 и международное право. И это для нас абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Плуг.

Голландец Пит Плуг потерял брата, невестку и племянника в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Он также является членом правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" родственников жертв трагедии (с 298 пассажиров 196 были гражданами Нидерландов).

Луценко об обмене Цемаха: Выдать его Нидерландам мы не имеем права

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Среди тех, кого выдала Украина, — боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем в деле катастрофы самолета рейса МН17.

Киевский апелляционный суд 5 сентября изменил меру пресечения Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство. Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории ОРДЛО.

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MH17, Обмен пленными, Владимир Цемах, Пит Плуг.
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