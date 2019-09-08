Шаг к конструктивному диалогу: Макрон об обмене заключенных между Украиной и РФ

Новости Украины:Президент Франции назвал обмен заключенными между Украиной и РФ возвращением к конструктивному диалогу в "Нормандском формате".

Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.

Как говорится в заявлении, президент Франции считает обмен удерживаемыми решающим шагом в восстановлении конструктивного диалога.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Франция с Германией активизируют свои усилия в "нормандском формате" для дальнейшего прогресса и реализации политической части Минских соглашений.

В Twitter Макрон поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

7 сентября вУкраину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

Среди других украинская сторона передала в РФ и Владимира Цемах - подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17.

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру"

В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

Как сообщили в пресс-службе офиса президента, Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность провести встречу в “нормандском формате” в ближайшее время.

Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.