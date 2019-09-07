Макрон: Мы всегда были на стороне Олега Сенцова

Новости Украины:Макрон приветствует освобождение Сенцова.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал освобождение из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом Макрон написал в Twitter.

"Я приветствую освобождение кинорежиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными, проведенным сегодня между Россией и Украиной", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция всегда поддерживала этот процесс.

Je salue la libération du cinéaste Oleg Sentsov, dans le cadre de l’échange de prisonniers conduit aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine. Nous avons toujours été à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2019

Как сообщалось ранее, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ сограждан, среди которых режиссер Олег Сенцов, и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.