Волкер: Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой

Спецпредставитель США также выразил надежду на дальнейший обмен удерживаемыми лицами.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Об этом спецпредставитель США сообщил в Twitter.

"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену удерживаемыми лицами, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений", - написал он.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

