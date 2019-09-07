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Волкер: Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой

Волкер: Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой
20:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Волкер надеется, что обмен пленными между Украиной и Россией станет толчком к выполнению Минских соглашений.

Спецпредставитель США также выразил надежду на дальнейший обмен удерживаемыми лицами. 

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Об этом спецпредставитель США сообщил в Twitter.

"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену удерживаемыми лицами, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений", - написал он.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

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Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Минск об обмене удерживаемыми: Это очень значимый шаг, благородное дело

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

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Обмен, Украинские моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Курт Волкер.
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