В G7 отреагировали на возвращение освобожденных украинцев

Новости Украины:Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев.

Послы стран G7 приветствуют освобождение из России 35 удерживаемых украинцев.

Об этом говорится в Twitter G7.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим достижением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в обращении G7.

Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 7, 2019

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35.

В ОПУ позже обнародовали официальный список украинцев, которые вернулись на родину.