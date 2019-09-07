Сенцов вернулся в Украину: Противник селен. но победа за нами

Новости Украины:Самый известный политзаключенный выступил перед журналистами после высадки из самолета.

Украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов наконец-то вернулся на Родину. В аэропорту "Борисполь", куда прибыл самолет с украинскими политзаключенными, режиссера встречали двоюродная сестра и дочь.

"Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов, выступая перед журналистами сразу после высадки из самолета.

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию.

В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывал срок в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. 10 мая исполнилось 5 лет со дня его ареста.

В 2018 году режиссер объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которую продержал 145 дней. После голодовки Сенцову пришлось проходить длительную реабилитацию.