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Трамп извинился перед Дудой из-за отмены своего визита в Польшу

Трамп извинился перед Дудой из-за отмены своего визита в Польшу
06:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Дональд Трамп позвонил президенту Дуде из-за ситуации с отменой его визита в Варшаву.

По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает TVN24.

По словам представителя канцелярии польского президента, Трамп сам позвонил Анджею Дуде с извинениями.

"Трамп лично позвонил президенту Дуде и извинился за ситуацию с отменой его визита в Варшаву из-за урагана, который, как ожидается, обрушится на южные штаты в эти выходные. Трамп решил, что не может покинуть США", - сообщил Щерский.

Напоминаем, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве во ближайшие дни.

В дипломатических кругах в комментарии УНИАН сообщили, что Зеленский и Трамп во время запланированной встречи в Варшаве 1 сентября планировал обсудить вопросы военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, противодействие агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США.

Позже стало известно, что Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма "Дориан".

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Все по теме:

Польша, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
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