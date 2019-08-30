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Трамп отменил визит в Польшу, где должна была пройти встреча с Зеленским

Трамп отменил визит в Польшу, где должна была пройти встреча с Зеленским
05:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Трамп не поедет в Польшу из-за урагана во Флориде.

Президент США Дональд Трамп не поедет на форум по вопросам безопасности в Варшаву.

Американский президент отменил свою поездку из-за урагана Дориан, который приближается к Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

"Президент Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу на эти выходные из-за урагана Дориан, который, как ожидается, скоро достигнет Флориды", - сообщает издание.

Bloomberg напоминает, что ураган нанесет удар по восточному побережью Флориды уже в понедельник. Ожидается, что он будет сопровождаться мощными дождями и ветрами скоростью более 200 километров в час.

"В Варшаву приедет вице-президент США Майк Пенс", - цитирует издание слова одного из источников.

Зеленский рассказал, когда произойдет его встреча с Трампом

Напоминаем, ранее Министерство иностранных дел Украины вместе с Офисом Президента вело подготовку к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в начале сентября в Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны.

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США, Польша, Президент, Дональд Трамп, Визит в Польшу, ВладимирЗеленский.
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