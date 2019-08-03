Зеленский рассказал, когда произойдет его встреча с Трампом

Новости Украины: Зеленский заявил, что его встреча с Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Зеленский сообщил журналистам в Трускавце.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, в Вашингтоне", - сказал президент.

Как сообщалось ранее, 14 июня в Посольстве Украины в США сообщили, что Трамп пригласил Зеленского осуществить визит в Вашингтон, однако дата визита не была определена.

9 июля тогдашний посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что указанный визит будет подготовлен в августе-сентябре.