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Суббота, 03.08.2019
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
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Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить

Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский дал понять, что не видит манипуляций в истории с заявлением Богдана об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает подрывом доверия к медиа и не видит оснований для опровержения информации относительно заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана об увольнении с должности.

В Трускавце (Львовская обл.) на вопрос журналиста о том, считает ли он необходимым уволить Богдана после истории вокруг его заявления об отставке, поскольку целые сутки общество было дезинформировано, Зеленский сказал: "Я же не знаю, что вы делали, чем вы занимались. Кто-то дезинформировал общество".

На реплику журналистки о том, что "фактически это был шаг к подрыву доверия к медиа", президент парировал: "Я ничего не подрывал. Наши парни – это одна команда. Мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить".

Затем последовал вопрос о том, что не было опровержения заявления Богдана. В ответ Зеленский сказал: "Я не знаю - опровержения чего? Он же написал заявление, это правда. В чем неправда? Человек готов в любое время, когда общество хочет, или когда человек хочет".

Накануне на официальном сайте главы государства появилось сообщение о том, что Зеленский подтвердил наличие заявления на увольнение Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. Глава государства уточнил, что не подписывал заявление на увольнение Богдана, а также отметил, что при необходимости может показать общественности заявления на увольнение от членов его команды.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, пойдет в отставку", - заявил Зеленский.

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На видео, выложенном телеканалом "UA: Перший" в соцсети Facebook, глава государства говорит журналистам: "Как оно там появилось в интернете, я не знаю, но у нас оно все открыто. Больше скажу: можем, если хотите, показать все заявления".

Сам Богдан на своей странице в Facebook спустя несколько минут после обнародования соответствующей информации на сайте президента также отметил, что все члены команды Зеленского написали заявления на увольнение.

"Мы все написали заявления об увольнении))) За кресло не держимся!!!" - написал он.

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Трускавец, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, ОПУ.
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