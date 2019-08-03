Зеленский предложил отменить визы с рядом стран

Новости Украины: Президент Украины поучаствовал в совещании по развитию медицинского туризма в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, где он находится с рабочей поездкой.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет в три раза больше людей, чем приезжает в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды разных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

По его словам, для развития украинского медицинского туризма в настоящее время необходимо больше популяризировать его в мире и создать более благоприятные условия для иностранцев, которые хотели бы приехать к нам на лечение. "Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немалые средства", - сказал председатель Львовской ОГА.

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, приезжавших на оздоровление в Украину, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась. "И мы ощущаем, что регион развивается. Поэтому хорошим шагом было бы расширить безвиз, ибо многим странам нужна виза в Украину, и некоторые предложения по этому поводу высказываются", - подчеркнул Мальский.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.