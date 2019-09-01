Зеленский рассказал о чем будет говорить с Трампом

Новости Украины:Зеленский поделился темами будущих переговоров с Трампом: Инвестиции и прекращение войны на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.

Об этом глава государства заявил в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины», отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Трампом.

По словам Зеленского, США являются стратегическим партнером Украины во многих областях - в экономике, энергетике, безопасности энергетического сектора, независимости, ОПК.

«Очень много пунктов, по которым мы должны договориться. И от них очень многое зависит. Это действительно поддерживает Украину», - сказал президент.

Зеленский отметил, что хочет познакомиться с Трампом и «посмотреть ему в глаза».

«С президентом надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в Украине, мы скажем - что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать», - отметил он.

По словам президента, Украина должна стать сильной страной.

«И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немного денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки.

Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, на предприятиях, в земле, в энергетическом комплексе, поэтому давайте - давайте деньги, инвестируйте. Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Есть еще вопросы международных отношений, вопросы прекращения войны, ожидаем их поддержки, но они откровенно поддерживают», - подчеркнул он.

Напоминаем, встреча Зеленского и Трампа планировалась в Варшаве в конце августа - начале сентября. 1 сентября в Польше с участием лидеров многих стран состоятся мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Однако 30 августа Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы контролировать ситуацию в стране в связи с приближением к Флориде урагана "Дориан".