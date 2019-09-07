СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
Об этом говорится в материале Washington Post.
По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины, был попыткой шантажа украинского лидера.
Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.