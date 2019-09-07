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СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах

СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах
06:22 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Дональд Трамп просит Зеленского вмешаться в президентскую гонку в США.

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Об этом говорится в материале Washington Post.

По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины, был попыткой шантажа украинского лидера.

Зеленский рассказал о чем будет говорить с Трампом

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.

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Украина, США, Вашингтон, Президент, Джо Байден, Штаты, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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