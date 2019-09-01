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"Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США

"Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
19:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский и Пенс обсудили будущий визит Зеленского в США и встречу с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом.

Президент Украины отметил в начале встречи, что впервые общается с Пенсом, но со многим людьми из делегации США уже встречался несколько раз.

"И у меня такое ощущение, что мы одна большая украинско-американская семья, и мы почти родственники", - сказал Зеленский.

Пенс: Между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Зеленский и Пенс встретились в польской столице после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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США, Польша, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Пенс.
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