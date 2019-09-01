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Пенс: Между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения

Пенс: Между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения
18:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Пенс заверил Зеленского в дальнейшей поддержке США территориальной целостности Украины, включая Крым.

Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.

Об этом Пенс сказал во время встречи с Зеленским в Варшаве.

"Господин президент, мне очень приятно с вами встретиться в Варшаве и участвовать в сегодняшних мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Для меня была большая честь быть вместе с вами на сцене и вспоминать, и отмечать годовщину, а также ту свободу, которой мы с вами наслаждаемся уже в течение многих десатилетий", - заявил он.

Пенс отметил, что ему очень приятно лично познакомиться с Зеленским. "Я хочу поздравить по случаю очень хорошего начала вашей работы", - подчеркнул он.

"Я хочу сказать, что между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения, и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы очень сильно поддерживаем территориальную целостность Украины и народ Украины. Я также хочу сказать, что мы и впредь будем продолжать стоять вместе и поддерживать народ Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая Крым", - отметил Пенс.

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Пенс также заявил, что планирует обсудить во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выполнение Минских соглашений, вопросы внедрения реформ, а также энергетическое и экономическое сотрудничество между странами.

"Я с нетерпением хочу обсудить с вами вопросы, касающиеся продвижения и прогресса в вопросе внедрения Минских договоренностей. Мы также с нетерпением ждем возможности обсудить вопросы безопасности", - заявил он.

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Пенс отметил, что он хочет узнать о том прогрессе, который сделан в Украине в вопросе проведения реформ.

Также он отметил, что обсудит с украинским лидером вопросы энергетики, энергоресурсов и энергонезависимости Украины, а также "наше важное сотрудничество как в области энергетики, так и экономики".

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США, Владимир Зеленский, Минские соглашения, Майк Пенс.
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