Зеленский о ситуации на Донбассе: Мы верим, что скоро будет мир

Новости Украины:Зеленский верит, что на Донбассе скоро будет мир.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он верит, что на Донбассе скоро будет мир, и он вместе с командой все для этого делает.

Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

"Мы, украинцы, действительно, понимаем, что такое трагедия. Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. Очень много наших близких и родных, которые погибли на войне", - заявил он.

По его словам, Вторая мировая война является великой всемирной трагедией. "Мы это сейчас очень чувствуем, особенно, когда у нас идет война на Донбассе, когда у нас ежедневно гибнут наши ребята, наши украинские военные", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил граждан, которые защищают Украину.

"Хотел бы вас лично (Майка Пенса - Ред.) и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь - и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины", - добавил он.

"Но мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем", - подчеркнул глава Украинского государства.