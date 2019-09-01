"Не хочется ждать 5 лет": Зеленский рассказал Пенсу о сроках запуска основных реформ

Новости Украины:Зеленский заявил о настроенности побороть коррупцию в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.

Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - заявил он.

По его словам, три дня назад начала работу новая Верховная Рада Украины.

"Мы в первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать Украину, которые помогут не только бороться, но победить коррупцию в конце-концов", - сказал он.

Он напомнил, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд.

"Мы перезапускаем наши остальные антикоррупционные органы, сменили главу СБУ, сейчас у нас, наконец, новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию, настроены дать возможность бизнесу, экономике действительно развиваться в Украине", - отметил глава государства.