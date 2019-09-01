"Не хочется ждать 5 лет": Зеленский рассказал Пенсу о сроках запуска основных реформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.
Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.
"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - заявил он.
По его словам, три дня назад начала работу новая Верховная Рада Украины.
"Мы в первый же день зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать Украину, которые помогут не только бороться, но победить коррупцию в конце-концов", - сказал он.
Он напомнил, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд.
"Мы перезапускаем наши остальные антикоррупционные органы, сменили главу СБУ, сейчас у нас, наконец, новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию, настроены дать возможность бизнесу, экономике действительно развиваться в Украине", - отметил глава государства.