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Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом

Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Встреча происходит в Польше, куда украинский лидер прибыл, чтобы принять участие в церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Зеленский и Пенс встречаются в настоящее время в польской столице после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

"Для меня это большая честь встретиться с вами лично. Действительно, как вы сказали, наши страны многое объединяет. Хочу Вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции по поводу нашей территориальной целостности и суверенитета", - заявил он.

Как известно, на церемонию должен был прибыть президент США Дональд Трамп, но он отменил этот визит в Польшу из-за урагана "Дориан". Ожидалось, что Зеленский и Трамп могли встретиться в Варшаве.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Королевства Бельгия Шарля Мишеля за помощь в реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения на Донбассе.

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Украина, США, Владимир Зеленский, Майк Пенсом.
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