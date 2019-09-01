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Зеленский: Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят

Зеленский: Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Зеленский поблагодарил бельгийского премьера за помощь в реабилитации украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Королевства Бельгия Шарля Мишеля за помощь в реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский и Мишель встретились в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В пресс-службе отмечают, что Зеленский "поблагодарил за практическую поддержку нашего государства в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе".

"Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - отметил глава государства.

Зеленский: Мы проведем реформы не для Евросоюза, а для себя

В свою очередь, информируют в пресс-службе, премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках "Нормандского формата". Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

"В то же время Владимир Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуске Высшего антикоррупционного суда и перезапуске работы антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

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Отдельно глава государства отметил важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах. "Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха", - добавил Зеленский.

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Украина, Бельгия, Владимир Зеленский, Шарль Мишель.
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