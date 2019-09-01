Зеленский: Мы проведем реформы не для Евросоюза, а для себя

Новости Украины:Зеленский заявляет, что будет продолжать курс Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, во время которой лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих отраслях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих отраслях.

Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

"Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", – сказал Президент Украины.

Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, что состоится в 2020 году в Литве. Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках Нормандского формата. Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс, а глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.