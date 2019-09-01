Зеленский: Первые "посадки" стоит ожидать осенью

Новости Украины:Владимир Зеленский ожидает, что антикоррупционные процессы в Украине усилятся с началом работы нового генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает усиления антикоррупционных процессов в Украине осенью, с началом работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора. Об этом глава государства заявил в интервью.

На вопрос, когда в Украине начнутся обещанные "посадки", президент ответил: "Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Антикоррупционный суд. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется".

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский сказал: "Аукцион уголовных дел? Посмотрим. Сколько денег не будет хватать государству. Может быть".

"Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди... Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - подчеркнул он.