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Зеленский сегодня проведет в Варшаве еще одну важную встречу

Зеленский сегодня проведет в Варшаве еще одну важную встречу
09:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Изначально в Варшаве планировалась встреча Зеленского с Трампом, но американский президент изменил планы из-за урагана "Дориан".

Вице-президент США Майкл Пенс сегодня должен провести в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Эхо Москвы", ссылаясь на распространенный Белым домом график вице-президента США.

Встреча должна начаться в 15:40 по киевскому времени. Информация о продолжительности встречи не указана, но следующее мероприятие с участием Пенса должно начаться в 18:10.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа планировалась в Варшаве в конце августа - начале сентября. Сегодня, 1 сентября, в Польше с участием лидеров многих стран состоятся мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

В Польшу прибудут более 20 президентов

Однако 30 августа Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы контролировать ситуацию в стране в связи с приближением к Флориде урагана "Дориан".

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Польша, Политика, Владимир Зеленский, Внешняя политика.
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