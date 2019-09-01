Зеленский сегодня проведет в Варшаве еще одну важную встречу

Вице-президент США Майкл Пенс сегодня должен провести в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Эхо Москвы", ссылаясь на распространенный Белым домом график вице-президента США.
Встреча должна начаться в 15:40 по киевскому времени. Информация о продолжительности встречи не указана, но следующее мероприятие с участием Пенса должно начаться в 18:10.
Напомним, встреча Зеленского и Трампа планировалась в Варшаве в конце августа - начале сентября. Сегодня, 1 сентября, в Польше с участием лидеров многих стран состоятся мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Однако 30 августа Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы контролировать ситуацию в стране в связи с приближением к Флориде урагана "Дориан".