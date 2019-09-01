В Польшу прибудут более 20 президентов

В Варшаве ожидают в день отмечании 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября представителей около 40 стран, в том числе 20 президентов.
Об этом сообщает "Радио Польши".
"Президент Польши пригласил лидеров из Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства на воскресные церемонии…В Варшаве Президентский дворец ожидает представителей около 40 стран, в том числе 20 президентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия не получила приглашения.
31 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где он встретился с лидером страны Анджеем Дудой.