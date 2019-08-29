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Четверг, 29.08.2019
В рамках визита в Варшаву Зеленский встретится с руководством Польши, США, Грузии и Литвы
В рамках визита в Варшаву Зеленский встретится с руководством Польши, США, Грузии и Литвы
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В рамках визита в Варшаву Зеленский встретится с руководством Польши, США, Грузии и Литвы

В рамках визита в Варшаву Зеленский встретится с руководством Польши, США, Грузии и Литвы
03:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:После встречи украинского президента с руководство Польши, планируется встреча с Дональдом Трампом 1 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Варшаву встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

"Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с отмечанием годовщины начала Второй мировой войны", - заявили в дипломатических кругах.

31 августа Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

Кроме того, запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше. 1 сентября глава украинского государства проведет ряд двусторонних встреч.

"Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", - добавил дипломат.

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Как сообщалось ранее, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

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США, Польша, Грузия, Литва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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